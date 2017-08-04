Российский боксер Александр Поветкин заявил, что не стал расстраиваться из-за того, что реванш с украинцем Владимиром Кличко не состоится, передает ТАСС. Накануне днем Кличко объявил о завершении карьеры в профессиональном спорте.

«Владимир Кличко — один лучших супертяжеловесов в мире, если он принял решение закончить карьеру, значит, пришло время, и это его право», — отметил Поветкин. Он уточнил, что не расстроен, так как сейчас у спортсмена другие цели: он готовится к бою за титул чемпиона мира.

Бой между Поветкиным и Кличко состоялся осенью 2013 года в Москве. Украинский спортсмен одержал победу по очкам. После завершения допинговых скандалов вокруг Поветкина, российский спортсмен был восстановлен в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (ВБА), Всемирной боксерской организации (ВБО) и Международной боксерской федерации (ИБФ), однако не провел реванш с Кличко из-за решения украина о завершении карьеры.