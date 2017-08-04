Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить на станциях Московского метрополитена в часы пиковой загруженности. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Пилотный проект запущен уже на шести станциях.

Организовать постоянное дежурство сотрудников ЦОМП в метрополитене попросили сами пассажиры. Помощь требуется при передвижении на станциях, рядом с которыми расположены детские и взрослые медицинские учреждения.

По словам первого замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, около десяти инспекторов будут дежурить на станциях «Каховская», «Комсомольская», «Парк культуры», «Проспект Мира», «Сокольники» и «Третьяковская» в утренние и вечерние часы пик.

Они будут нести вахту с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00 мск. Маломобильные граждане смогут обратиться к специалистам ЦОМП, не оформляя предварительную заявку, сообщает телеканал «360».

Сотрудники центра помогли более чем 80 тыс. пассажиров с начала года, отметили в мэрии.