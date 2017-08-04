Следователи выясняют обстоятельства смерти годовалой девочки во время проведения операции в Еврейской автономной области (ЕАО). По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла 2 августа 2017 года в детском отделении Облученской районной больницы (ОГБУЗ), куда малолетнюю девочку доставили с диагнозом «функциональное пищевое отравление, гиповолемия, острая кишечная инфекция». После осмотра у ребенка выявили признаки перитонита и аппендицита. Девочку перевели в хирургическое отделение, где 3 августа ей сделали операцию. Во время хирургического вмешательства у ребенка была диагностирована острая сердечно-сосудистая недостаточность. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.

В настоящее время следователи изъяли всю медицинскую документацию, а также опросили родственников погибшей девочки и медицинский персонал, имеющий отношение к происшествию. Назначена комиссионная медицинская экспертиза. В ходе процессуальной проверки будет дана юридическая оценка действиям медицинских работников, сообщает ИА EAOMedia.