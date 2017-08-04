3 августа в районе 18:30 на 293 км трассы А-260 Волгоград–Каменск–Шахтинский в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием двух автобусов и шести легковых автомобилей. Пострадали пять человек, среди них 14-летний подросток.

По предварительным данным, на участке дороги у ремонтирующегося моста у грузовика «МАЗ» отказали тормоза. Как сообщает RostovGazeta, в результате поломки грузовик влетел в автобусы и легковые автомобиле, которые ожидали разрешающего сигнала светофора. В автобусах не было пассажиров.

На место происшествие оперативно прибыли пожарные, спасатели и сотрудники полиции, которые проводят проверку обстоятельств случившегося. Движение на участке дороги уже организовано.