Немецкая группа Scooter прилетела в Крым на фестиваль ZBFest в Балаклаве, несмотря на угрозы со стороны властей Украины. О прибытии музыкантов сообщила пресс-служба аэропорта «Симферополь».

Ранее в Генпрокуратуре Украины заявили, что в случае выступления группы Scooter в Крыму без особого разрешения украинских властей музыкантам будет грозить до 8 лет лишения свободы на Украине, сообщает «РИА Новости». Также посол Украины в Германии Андре Мельник пытался уговорить музыкантов отменить свое выступление в Крыму. Однако Scooter проигнорировали требования Украины и прилетели на российский полуостров. В аэропорту Симферополя музыкантов встретили организаторы фестиваля и многочисленные поклонники группы. На официальной странице аэропорта в Facebook опубликованы кадры с фронтменом группы Эйч Пи Бакстером, на которых он охотно общается с российскими журналистами. Исполнитель рассказал о том, как прошел полет, а также подтвердил свое участие в концерте, сообщает сайт НТВ.Ru.

Кроме Scooter в фестивале примут участие и российские исполнители Гарик Сукачев, «Бригада С», Сергей Галанин и группа «СерьГа».