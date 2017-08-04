Только после вмешательства прокуратуры 1,5 тыс. работников «Уфалейникеля» в Верхнем Уфалее Челябинской области получили зарплату. Проверка нарушения трудовых прав началась после обращения Горно-металлургического профсоюза России.

Речь идет о сокращенных сотрудниках, которым по закону полагается сохранение среднего заработка на период трудоустройства, передает ИА «Урал-пресс-информ». Однако руководство не выплачивало деньги людям. Накопилось более 2 млн рублей долга. Гендиректор завода получил предостережение от прокуратуры.

Ранее «Известия» писали, что на производственной площадке остановившегося в апреле ОАО «Уфалейникель» начали работу два новых предприятия — по железнодорожным перевозкам и производству кварцитов. Также потенциальные инвесторы заинтересовались шлакоотвалами завода.

Основные расчеты власти по-прежнему связывают с присвоением моногороду статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Потенциальные резиденты готовы до 2021 года создать в Верхнем Уфалее более 700 рабочих мест.