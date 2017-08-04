Роспотребнадзор сообщил о том, что первые случаи отравления бахчевыми культурами были зарегистрированы в столичном регионе.

«Случаи отравления арбузами бывают ежегодно. В каждом случае необходимо индивидуально искать причины: так арбуз могли не помыть, его после разрезания могли неправильно хранить», — подчеркнули в федеральной службе.

Надзорное ведомство напомнило, что основные правила приобретения качественного продукта просты: не покупать арбузы и дыни вдоль автодорог, спрашивать у продавца документы на товар, а также медкнижку самого продавца. Нельзя просить торговцев вырезать кусочек на пробу, покупать ягоду частями также не рекомендуется.

«Перед тем как разрезать плоды, не забывайте их вымыть теплой водой с мылом, поскольку частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции», — добавили в Роспотребнадзоре.

Напоним, 3 августа в столице официально был объявлен открытым сезон арбузов.