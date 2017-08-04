Президент РФ Владимир Путин посетил Бурятию, где провел совещание по вопросам развития Байкальской природной территории. Во время визита российский лидер подчеркнул: Байкал - достояние не только России, но и планеты в целом. Сохранить эту уникальную территорию для нынешних и будущих поколений - "несомненный государственный приоритет". Владимир Путин призвал использовать туристический потенциал региона в разумных пределах и ликвидировать нанесенный экологический ущерб. Генпрокуратуре было дано поручение проверить прибрежные участки на предмет ведения незаконной и экологически вредной деятельности. В ходе еще одного совещания - по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров - один из местных жителей попросил президента выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Глава государства заявил, что "подумает".

Перед тем совещанием Владимир Путин принял участие в кампании по восстановлению популяции байкальского омуля. Во время посещения государственного природного биосферного заповедника российский лидер лично выпустил в озеро мальков омуля. Руководитель Байкальского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Леонид Михайлик очень переживал, что глава государства может замочить обувь.

- Как-нибудь разберемся, - улыбнулся президент.

После церемонии выпуска Владимир Путин посетил визит-центр "Байкал-Заповедный", где провел совещание по вопросам развития Байкальской природной территории. Во время своего выступления российский лидер отметил, что Байкал - мировое достояние, и его сохранение представляет собой "несомненный государственный приоритет".

Однако пока в заповедной зоне много нерешенных проблем, прежде всего - экологических. Ликвидация последствий "нерациональной, зачастую безответственной хозяйственной деятельности на этих территориях требует особого внимания", подчеркнул глава государства. Президент дал поручение профильным ведомствам определить источники финансирования предстоящих работ, а также назначить их конкретных исполнителей.

- Экстремально высокому загрязнению подверглись значительные территории Прибайкалья. Причём Байкальский ЦБК и Джидинский комбинат уже несколько лет как закрыты, мы с вами хорошо об этом знаем, однако накопленные ими отходы продолжают отравлять воду озера и питающих его рек, - заметил Владимир Путин в ходе совещания. - Необходимо разобраться и с объектами, продолжающими здесь работать. Очистные сооружения большинства из них изношены, причём более 60% загрязнённых стоков приходится на жилищно-коммунальное хозяйство. Но, как это ни печально, нужно сказать, конечно, и о деятельности сельхозпредприятий. Всё-таки химические отходы, применяемые в сельском хозяйстве, так или иначе в воду Байкала и рек региона попадают.

Президент призвал "кардинально" сократить объёмы сброса неочищенных вод в озеро, качественно модернизировать коммунальную инфраструктуру и обеспечить экологическое развитие Байкальской природной территории в целом. В этой работе регионы могут опираться на поддержку федеральных властей, подчеркнул глава государства, напомнив, что в России действует целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы». Её реализация уже обеспечила строительство десятков очистных сооружений и полигонов твёрдых коммунальных отходов, напомнил Владимир Путин, а также создала базу для борьбы с лесными пожарами и браконьерством, обеспечила сохранение экосистем, редких видов животных и растений.

- За 2012 – 2016 годы выделено более 10 миллиардов рублей, хотя предусматривалось гораздо больше, нужно об этом тоже сказать, - пояснил президент. - Считаю необходимым рассмотреть вопрос о продлении срока действия программы, причём особое внимание обратить на эффективность и приоритеты расходования средств.

Особое внимание российский лидер уделил снижению антропогенной нагрузки на экосистему Байкала. Это касается и туристической отрасли - прежде всего отдыхающих, приезжающих на озеро "дикарями".

- Интерес к Байкалу и российских, и иностранных граждан постоянно растёт, до миллиона человек бывает на берегах Байкала за год. Но обратной стороной этого в целом позитивного фактора становятся новые проблемы, - заметил он. - Бесконтрольность так называемых «диких» туристов приводит к стихийным свалкам на берегу и мусору в водоёмах. А стремление предпринимателей по максимуму использовать спрос на байкальские путешествия – часто к игнорированию ими экологических норм.

Президент в этой связи дал поручение генеральному прокурору проверить Байкальскую территорию "на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности".

- Я хочу это подчеркнуть – не всё подряд проверять, здесь тоже меру нужно знать, но именно незаконной и экологически вредной деятельности. И принять соответствующие меры, - пояснил Владимир Путин.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, принимавший участие в совещании, доложил об основных экологических проблемах Байкальской территории. В числе негативных факторов, влияющих на уникальную экосистему озера, он назвал нелегальные свалки, оставленный туристами мусор, бывшие промышленные предприятия и деятельность жилищно-коммунального комплекса. По словам Сергея Донского, именно ЖКХ наносит Байкалу максимальный вред (60% загрязнений), и основной их источник - столица Бурятии Улан-Удэ. Ежегодно город сбрасывает 22 млн тонн сточных вод.

Экологи также обеспокоены и планами возведения ГЭС в соседней Монголии - ее строительство также может негативно сказаться на состоянии Байкала. Врио главы Бурятии Алексей Цыденов сообщил президенту, что монгольская сторона уже провела переговоры о возможной продаже энергии из РФ, что избавит от необходимости строить ГЭС. Глава государства дал поручение министерству энергетики проработать этот проект.

После обсуждения экологических проблем Байкала президент провел еще одно совещание - оно было посвящено ликвидации последствий лесных пожаров в регионе прошлой весной. Во время совещания был налажен телемост с поселком Черемушки, где в апреле 2017 года сгорели десятки домов. Владимиру Путину рассказали о ходе восстановительных работ, а местный житель, ветеран Великой Отечественной войны Иван Голощапов поблагодарил главу государства за оказанную помощь и обратился к нему с просьбой.

- Владимир Владимирович, у нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост, мы очень будем рады, - обратился он к президенту.

- Хорошо, я подумаю, спасибо, - ответил Владимир Путин.