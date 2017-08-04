Большинство россиян восприняло сообщения о новых американских санкциях против России довольно спокойно. Тем не менее отношение к США, по результатам опроса ВЦИОМа, ухудшилось.

Как сообщается на сайте организации, о новых антироссийских санкциях слышали 68% россиян, однако подробной информацией владеет менее 20%.

По отношению к марту оценки влияния санкций на население практически не изменились: 35% граждан считают, что эффект от них будет только положительный, 26% считают, что санкции обостряют ситуацию в стране.

Что касается отношения жителей России к президенту США Дональду Трампу, отношение к нему по большей части остается нейтральным.