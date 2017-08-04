Одесские альпинисты были эвакуированы вертолетом МЧС России
Альпинисты из Одессы, пострадавшие при камнепаде в Северной Осетии, были эвакуированы на вертолете МЧС России. Об этом сообщило в пятницу ГУ МЧС по республике.
Утром пострадавшие были доставлены на равнину и переданы специалистам медицины катастроф.
Оставшиеся пять человек из групп завершат спуск самостоятельно при поддержке спасателей.
Ранее сообщалось, что группа из семи человек из Одессы попала под камнепад на перевале в Дигорском районе. Двое участников похода были придавлены камнями и не могли двигаться дальше самостоятельно.