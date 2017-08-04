Столичные спасатели обнаружили змею в подъезде жилого дома на северо-западе Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

По данным некоторых СМИ, змея был ядовитой, однако представители СМИ не подтвердили эту информацию. «Подразделение выезжало по адресу: бульвар Яна Райниса, дом 24, корпус 2. В подъезде дома была обнаружена змея, однако ядовитая она или нет, пока не установлено», — сообщили в пресс-службе. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», животное было передано представителям департамента природопользования и охраны окружающей среды.