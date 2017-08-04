Первый визит избранного президента Монголии Халтмаагийна Баттулги в Россию состоится в сентябре текущего года в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке. Об этом сообщил посол Монголии в РФ Банзрагч Дэлгэрмаа в рамках встречи с советником президента РФ Антоном Кобяковым.

Стороны отметили положительную динамику в развитии как политических, так и экономических контактов между Россией и Монголией, а также регулярный диалог между лидерами двух стран. Монгольский посол отметила, что в ВЭФ примет участие делегация из 120 официальных лиц и представителей бизнеса, передает ИА PrimaMedia.

Напомним, кандидат от оппозиционной Демократической партии Монголии Халтмаагийн Баттулга одержал победу во втором, ставшим историческим туре выборов президента Монголии. По итогам подсчета голосов за Баттулгу проголосовали 50,6% граждан.

Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6–7 сентября 2017 года. В 2016 году ВЭФ собрал 4,6 тыс. представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.