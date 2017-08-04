Вынесено решение суда по делу о нападении собак на ребенка. Хозяева двух собак приговорены к штрафу в 100 тыс. рублей, что является возмещением морального вреда потерпевшей.

Как напоминает ИА «Взгляд-инфо», инцидент произошел в апреле 2013 года в городе Хволынске под Саратовом. 13-летняя девочка проходила мимо частного дома. В этот момент со двора выбежала крупная собака и набросилась на ребенка. Затем показалась и вторая собака, которая тоже накинулась на девочку.

Интересы девочки в суде представляла ее мать. Ее требования были удовлетворены в полном объеме. Женщина осталась довольна приговором.