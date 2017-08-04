Следователи приступят к допросу находящихся в больнице после перестрелки в Мособлсуде участников банды ГТА, как только их состояние стабилизируется.

«Следователи смогут допросить Хазратхона Додохонова и Фазлитдина Хасанова, когда их состояние стабилизируется», — заявил ТАСС источник в правоохранительных органах Москвы.

По словам собеседника агентства, после допроса им будет предъявлено новое обвинение.

Напомним, один из членов банды ГТА до сих пор находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, второго мужчину сегодня утром перевели в охраняемую палату в хирургическом отделении медучреждения.