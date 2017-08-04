Медики отметили положительную динамику в состоянии здоровья сотрудников правоохранительных органов, которые были ранены во время нападения участников банды ГТА в Мособлсуде, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

«Состояние двух сотрудников полиции, пострадавших при нападении в понедельник днем в Московском областном суде, стабильное. В состоянии отмечается положительная динамика», — уточнил собеседник агентства.

Во вторник, 1 августа, примерно в 13:50 мск пятеро подсудимых по делу банды ГТА в лифте Мособлсуда напали на конвоиров и завладели оружием. На помощь конвоирам прибыла бригада Росгвардии. В результате перестрелки трое подсудимых ликвидированы, еще двое нападавших госпитализированы с ранениями.