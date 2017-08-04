В Нижнем Тагиле установлен ущерб, причиненный в результате железнодорожной аварии на станции Смычка. Сумма составляет 4 млн рублей. 20 июня там сошли с рельсов четыре вагона и электровоз.

Никто не пострадал, были повреждены пути на отрезке 51 м и сам поезд, отмечает TagilCity.ru.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Областная газета. Следователи выясняют детали ЧП и устанавливают личности граждан, виновных в сходе состава с путей.