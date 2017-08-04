Более 26 тыс. человек заключили договоры на безвозмездное пользование земельными участками в ДВФО в рамках программы «Дальневосточный гектар». Еще 9 тыс. заявок одобрены органами, уполномоченными на предоставление земельных участков, которые проходят кадастровый учет. Об этом сообщил заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.

«Лидирует по количеству отданных в пользование участков Хабаровский край — в этом регионе с заявителями заключено уже более 6,1 тыс. договоров, на втором месте Приморье — более 4,6 тыс., на третьем Сахалинская область — более 4,4 тыс. заявок», — приводит слова Кузина ИА PrimaMedia.

По словам представителя агентства, обладателями «гектаров» в Якутии стали более 4,1 тыс. человек, в Амурской области — свыше 3,1 тыс. человек. Порядка 1,2 тыс. заявлений одобрили на получение земельного участка в Магаданской области, свыше 1 тыс. — на Камчатке, более 700 — в Еврейской автономной области и почти 170 — на Чукотке.

Почти 40% получателей «дальневосточных гектаров» намерены построить индивидуальные жилые дома, около 23% — заинтересованы в развитии сельского хозяйства, еще 15% намерены развивать садово-огородное хозяйство. Около 14% взяли землю для рекреационных проектов, порядка 9% — для предпринимательства.

Напомним, третий этап реализации масштабной федеральной программы по предоставлению гражданам России «дальневосточного гектара» стартовал 1 февраля 2017 года. Каждый россиянин сможет бесплатно получить на Дальнем Востоке земельный участок в пользование сроком на пять лет, а в случае его освоения — в аренду или собственность. Надел должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте.

Подробнее о том, как получить бесплатный участок на Дальнем Востоке, — в инструкции «Известий»:

Как получить бесплатный участок на Дальнем Востоке: инструкция