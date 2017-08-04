В Саратове полиция совместно с Росгвардией задержали двоих мужчин и женщину, которые подозревают в похищении у банков 200 тыс. рублей. Преступления совершались в течение месяца.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД, банда добивалась сбоя в работе терминалов. Для этого молодые люди облизывали купюры или чеки, а после этого жаловались, что аппарат не зачислил деньги на счет и при этом не вернул. От банков они требовали компенсацию за неисправные платежные терминалы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Сейчас полиция пытается установить новые эпизоды деятельности банды.