Индонезия намерена закупить у России партию из восьми многоцелевых истребителей Су-35, заявил в интервью «РИА Новости» посол республики в РФ Вахид Суприяди. В дальнейшем их количество может возрасти в два раза.

«Пока у нас в планах закупка восьми самолетов, однако, возможно, со временем мы увеличим их число до 16. У нас уже есть одна эскадрилья российских Су-25», — сообщил посол. По словам дипломата, этот вопрос находится на финальной стадии обсуждения.

В интервью российскому агентству Суприяди также отметил, что Индонезию заинтересовали российские самолеты-амфибии Бе-200, вертолеты «Ми» и подводные лодки класса «Кило». «В зоне пристального внимания» республики находятся также зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

«На вооружении у нас состоят образцы как российской, так и западной техники, и мы хотели бы, чтобы так продолжалось и в дальнейшем», — добавил он.