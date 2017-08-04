Ушел из жизни автор саундтреков к сериалам и играм Дэниел Лихт. Как сообщает «Газета.ру», 60-летний музыкант и композитор скончался от редкой формы саркомы.

Это заболевание было обнаружено незадолго до смерти Лихта.

Самыми известными работами композитора являются саундтреки к сериалу «Декстер» (Dexter) и к играм серии Silent Hill.

Лихт начинал свою карьеру в рок-музыке и джазе, но впоследствии начал работать в киноиндустрии вместе с другим композитором — Кристофером Янгом.

Музыкант активно работал над саундтреками фильмов ужасов, в том числе в сотрудничестве с писателем-фантастом Клайвом Баркером.