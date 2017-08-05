Столичный «Локомотив» в новом сезоне российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) одержал три победы в трех стартовых турах и расположился на первом месте в турнирной таблице, набрав максимально возможное количество очков (9). Кроме того, красно-зеленые имеют неплохую разницу забитых и пропущенных мячей (5-1), что сейчас является одним из лучших показателем в лиге.

Несмотря на успешный старт в новом сезоне, главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин считает, что его коллективу необходимо усиление. В преддверии домашнего матча с хабаровским СКА в рамках 4-го тура РФПЛ наставник красно-зеленых рассказал корреспонденту «Известий» о своем видении положения дел в клубе.

— Есть ли у команды проблемы?

— У «Локомотива» сейчас есть определенные проблемы в нападении. С травмой Ари у нас практически исчезла вариативность в атаке, теперь нам сложнее. Срок восстановления бразильца — примерно четыре месяца. Если Ари будет хорошо работать с врачами, реабилитация будет идти положительно, то может получиться и быстрее. Но никто не ждет чуда... В любом случае, для того чтобы бороться за высокие места, нужно усиление. Сложно сказать, когда это произойдет.

— Возможность привлечь кого-то из второй команды — «Локомотива-Казанки» — не рассматривали?

— Мы внимательно следим за этой командой, наши тренеры просматривают все игры. Но пока не видно, чтобы кто-то оттуда мог усилить нашу основу.

— Даже Дмитрий Сычев? Он недавно и гол забил за «Казанку», и опыт у него большой...

— Я видел игру Сычева. Да, в «Казанке» он смотрится неплохо, набирает форму. Но пока рассчитывать на вызов в первую команду ему рано. Вот если будет прибавлять, то подумаем...

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram