Синоптики погодного центра «Фобос» сообщили о том, что в выходные в столичном регионе установится умеренно теплая погода и кратковременные дожди, которая сохранится на протяжении следующей недели.

«Сегодня, 4 августа, мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, временами не исключен небольшой дождь и даже возможна кое-где гроза. Температура днем в Москве 23–25, по области — 21–26 градусов», — рассказал представитель погодного ведомства, который также отметил, что грозы в основном пройдут на севере Московской области.

В выходные в столичном регионе погода существенно не изменится, днем будет 23–25, ночью 14–16.