Электричка сбила троих людей на станции Перово, один человек погиб
На подмосковной железнодорожной станции Перово электропоезд сбил троих человек. Один из них погиб, двое получили травмы.
«Пригородная электричка на железнодорожной станции Перово травмировала троих мужчин, которые переходили пути в неустановленном для перехода месте, один из них скончался на месте», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, передает ТАСС.
По данному факту проводится проверка.