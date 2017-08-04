На подмосковной железнодорожной станции Перово электропоезд сбил троих человек. Один из них погиб, двое получили травмы.

«Пригородная электричка на железнодорожной станции Перово травмировала троих мужчин, которые переходили пути в неустановленном для перехода месте, один из них скончался на месте», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, передает ТАСС.

По данному факту проводится проверка.