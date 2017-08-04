Пограничники изъяли у двух граждан КНР порядка 120 корней женьшеня. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.

Отмечается, что один из иностранцев был задержан на горно-таежном участке недалеко от поселка Барабаш. С помощью специальных приспособлений браконьеру удалось добыть больше 20 корней краснокнижного растения.

Другой гражданин КНР был задержан сотрудниками погранслужбы в Дальнереченске. Его автомобиль остановили на трассе Владивосток–Хабаровск вблизи села Сальское. У 47-летнего мужчины было изъято около 95 корней женьшеня. Задержанный сообщил, что купил растения у неизвестного гражданина РФ для собственных нужд, передает ИА PrimaMedia.

Изъятая партия женьшеня была направлена на экспертизу. В отношении граждан КНР ведется разбирательство.