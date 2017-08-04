Египет планирует привлекать туристов на северное побережье страны
Египет собирается привлекать иностранных туристов на север страны. Это побережье Средиземного моря.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России, климатические условия на Средиземноморье отличаются от тех, к которым привыкли туристы на Красном море. В первую очередь, на северном побережье Египта более мягкий климат: купальный сезон здесь длится с мая по октябрь.
По мнению представителей египетского комитета по туризму, Средиземноморье может привлекать до 5 тыс. яхтенных заходов в год. Это станет стимулом для дальнейшего развития местной инфраструктуры и привлечения инвестиций.
Кроме того, на северном побережье надо создавать такие условия, чтобы туристы смогли спокойно выйти из отеля, совершать городские экскурсии или отправиться в пустыню на сафари.