Египет собирается привлекать иностранных туристов на север страны. Это побережье Средиземного моря.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, климатические условия на Средиземноморье отличаются от тех, к которым привыкли туристы на Красном море. В первую очередь, на северном побережье Египта более мягкий климат: купальный сезон здесь длится с мая по октябрь.

По мнению представителей египетского комитета по туризму, Средиземноморье может привлекать до 5 тыс. яхтенных заходов в год. Это станет стимулом для дальнейшего развития местной инфраструктуры и привлечения инвестиций.

Кроме того, на северном побережье надо создавать такие условия, чтобы туристы смогли спокойно выйти из отеля, совершать городские экскурсии или отправиться в пустыню на сафари.