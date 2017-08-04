Установлено местонахождение двух девочек, которые сбежали из барнаульского социально-реабилитационного центра «Солнышко». 14-летнюю Диану Пысину и 13-летнюю Ольгу Ситскую искали три дня.

Как сообщает altapress.ru, судя по всему, девочки сознательно покинули детское учреждение, поскольку взяли с собой все свои вещи. Ранее сообщалось, что одна из девочек ранее не раз уходила из центра из-за нежелания подчиняться установленным в учреждении правилам.

В свою очередь, в отряде «Лиза Алерт», который принимал участие в поисковой операции, передали, что девочки здоровы. Более подробная информация пока неизвестна.

В СУ СКР по Алтайскому краю сказали, что пока нет сведений о том, что в отношении детей были какие-то преступные действия. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.