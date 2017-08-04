Один из двух госпитализированных после перестрелки в Мособлсуде членов банды ГТА был в пятницу переведен из реанимационного отделения в охраняемую палату хирургического отделения.

«Хазратхон Додохонов переведен в палату во втором хирургическом отделении. Он находится под охраной», — рассказал ТАСС источник в медицинских кругах Москвы.

Второй участник нападения на конвоиров остается в реанимации, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.