Компания «Роснефть» заявила о наращивании объемов среднесуточной добычи углеводородов до 5,74 млн баррелей нефтяного эквивалента по итогам первого полугодия, что на 10,2% выше соответствующего показателя 2016 года.

«По итогам первого полугодия среднесуточная добыча углеводородов составила 5,74 млн баррелей н.э. в сутки (140,3 млн т н.э.), увеличившись на 10,2% год к году за счет приобретения активов и развития новых проектов», — уточнили в компании.

Сообщается, что по итогам первых шести месяцев «Роснефть» увеличила добычу нефти и конденсата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4% — до 112,2 млн тонн. Добыча газа возросла 2,9% до 34 млрд куб. м.