В сети появилась фотография посадки самолета Air Canada, который чуть не столкнулся с четырьмя другими лайнерами в аэропорту Сан-Франциско. Фотографию опубликовало агентство Associated Press.

На снимке запечатлен момент, когда Airbus A320 пролетает в считанных метрах над другим воздушным судном. По данным следствия, самолет находился всего в 18 метрах над землей.

Shocking photo: Air Canada jet was thisclose to catastrophic crash at San Francisco airport https://t.co/KBv7FrEXrA — AP West Region (@APWestRegion) August 2, 2017

Ранее СМИ стало известно об инциденте в аэропорту Сан-Франциско, который чуть не обернулся «катастрофой года»: вечером 7 июля борт Air Canada, прибывший из Торонто, принял за взлетно-посадочную полосу рулежную дорожку, на которой в тот момент находились четыре заправленных самолета с пассажирами. Столкновения удалось избежать только благодаря предупреждению диспетчера.