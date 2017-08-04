Режиссер Алексей Учитель направил через своего адвоката обращение на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки, в котором попросил надзорное ведомство и лично его руководителя разобраться в организации ложных доносов на его новый фильм «Матильда», который еще даже не вышел в прокат.

«Принять меры прокурорского реагирования к лицам, возможно организовавшим направление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации анонимных, фальсифицированных, содержащих заведомо ложные сведения, и иных заранее «срежиссированных» обращений в порядке, предусмотренном действующим законодательством», — говорится в обращении Учителя.

Как отмечает РБК, Учитель попросил Чайку привлечь каждого из авторов подобных заявлений к уголовной ответственности за заведомо ложные доносы.