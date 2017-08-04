Тайские власти предъявили ультиматум местным провайдерам соцсетей Youtube и Facebook. Согласно предписанию, пишут СМИ, они должны удалить весь запрещенный контент до седьмого августа. В противном случае им грозит преследование по закону и лишение лицензии.

Под запрещенным контентом в Таиланде подразумеваются, в первую очередь, ролики и материалы, оскорбляющие членов королевской семьи.

С мая по июнь этого года тайские власти обнаружили 3.620 страниц с таким содержанием, большая часть из которых содержится на Facebook.