4 августа Владимир Путин посетил Байкальский государственный природный биосферный заповедник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Путина сопровождали полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик. Они рассказали о работах по очистке озера
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Затем президенту показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером, которых приготовили для разведения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Сначала Путин отпустил несколько мальков из сачка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Потом потянул за специальный рычаг на крышке контейнера и выпустил остальных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Также во время поездки президент поручил разобраться с экологической обстановкой на Байкале и построить дорогу на острове Ольхон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Владимир Путин во время посещения Байкальского биосферного заповедника
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, президент РФ Владимир Путин, начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик и временно исполняющий обязанности главы Республики Бурятия Алексей Цыденов (слева направо на первом плане) в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике
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