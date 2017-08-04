В Красноярске на улице Ленина в кафе «Калифорния» произошел взрыв бытового газа. ЧП произошло в 9 утра по местному времени. Как передает «Федеральное агентство новостей», травмы получили два человека.

По словам медиков, их жизни ничего не угрожает. В данный момент они находятся в больнице под присмотром врачей.

На месте ЧП работают специалисты, обстоятельства случившегося уточняются. Согласно одной из версий, взрыв произошел из-за утечки бытового газа.