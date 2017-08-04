Президент России Владимир Путин поручил сделать дорогу на острове Ольхон, которая соединит причал паромной переправы с центром острова.

«Первое, что могу сказать и хочу сказать, и должен сказать: дорога должна быть там сделана. Это вопрос только цены. Или мы заплатим эту цену за счет Байкала, и вы будете дальше там разрабатывать карьер. Или мы заплатим из бюджета, просто найдем немного больше денег — и завезете туда больше гравия», — заявил российский лидер.

Глава государства поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко рассчитать стоимость строительства трассы. Левченко пообещал подготовить расчеты к понедельнику, 7 августа.