Взрывам на складе с боеприпасами Минобороны Абхазии, по словам очевидцев, предшествовал пожар, передают в пятницу «РИА Новости».

«Сначала от складов поднимался дым, появился огонь. Вскоре начали раздаваться отдельные небольшие разрывы, как будто взрывались небольшие снаряды», - сообщили собеседник агентства – работник сероводородного источника в 100 м от места происшествия.

Серия взрывов произошла в среду, 2 августа, на складе с боеприпасами, принадлежавшем министерству обороны Абхазии. В результате произошедшего, по информации Минздрава, пострадали 64 человека, из них 27 граждан РФ. Позднее МИД республики сообщил о двух погибших жительницах Петербурга. Их тела в ближайшие дни будут переданы на родину.