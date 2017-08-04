Фронтмен известной немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер приехал в Крым, чтобы принять участие в фестивале #ZBFest, который пройдет в Балаклаве.

«Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься там политикой, а потому, что там наши фанаты. Мы хотим их порадовать», — заявил Бакстер.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», на концерте вечером в пятницу, 4 августа, перед публикой выступят Гарик Сукачев с «Бригадой С», группа «СерьГа». На субботу запланировано выступление Сергея Шнурова, групп «Ленинград» и «Градусы», а также репера L'One.