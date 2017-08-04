Власти КНР призвали Индию прекратить испытывать терпение Пекина вывести войска с территории плато Доклам в Тибетском автономном районе. Более полутора месяца назад они нарушили государственную границу.

МИД и Минобороны Китая в четверг поздно вечером выпустили заявления. В них официальные представители обоих ведомств отметили, что Пекин до сих пор придерживается дипломатического подхода в попытках разрешить возникшее обострение. Однако его терпение имеет пределы. При этом, утверждает китайский дипломат, несмотря на ряд предупреждений, с индийской стороны ни по одному каналу не последовало никакой реакции.