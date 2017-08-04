Российский композитор Юрий Лоза заявил о своем намерении «дать в морду» американскому коллеге Мэрилину Мэнсону за оскорбление Москвы во время своего выступления в Киеве.

«Почему мы уверены, что наши зрители всегда будут толерантны? Вот если их артист оскорбляет, могут и в морду дать. Вот я пришел на концерт, а он меня недоноском считает. Можно в морду дать!», — подчеркнул Юрий Лоза.

Певец также высказал мнение о том, что американского исполнителя не стоит приглашать в Россию для проведения концертов, сообщает телеканал 360.