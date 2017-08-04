Эксперты интернет-издания iReactor составили рейтинг самых комфортных для российских пенсионеров недорогих автомобилей – как отечественного, так и зарубежного производства. На первом месте в пятерке лидеров оказалась «Лада Приора», которую составители списка сочли идеальным вариантом с точки зрения соотношения цены и качества, передает «Федеральное агентство новостей».

LADA Priora 2010 года выпуска можно купить за 190 тыс. рублей, при этом машина «надежная и просторная», с высоким клиренсом и удобным для поездок на дачу большим багажником, без ненужных пожилым людям излишеств и не склонная «сыпаться» – в отличие от многих других продуктов российского автопрома.

Вторым в рейтинге значится Ford Fusion (США), который можно купить за 230 тыс. рублей (выпуск 2006 года). Из его преимуществ для российских пенсионеров помимо цены эксперты отметили высокий клиренс и экономичность: расход бензина у этого полуджипа – всего 6–8 литров.

Тройку лидеров замыкает Niva Chevrolet 2008 года выпуска стоимостью от 190 тыс. рублей – с одной стороны, не самая экономная в плане расхода топлива, но зато идеально подходящая для бездорожья садоводческих товариществ.

На четвертое место эксперты поставили Hyundai Solaris с механической коробкой переключения скоростей: новая машина обойдется в 495 тыс. рублей, с рук – от 300 тыс. рублей. Выпускается она и с «автоматом», но этот вариант пенсионерам вряд ли придется по душе из-за высокого расхода топлива.

В хвосте пятерки лидеров оказался легендарный ВАЗ-2107, который можно купить за 100 тыс. рублей – и это в идеальном состоянии. Этот вариант подходит тем, кто имеет большой опыт не только вождения, но и починки автомобиля, поскольку «семерка» любит капризничать – а не всякому пожилому человеку под силу то и дело лазить под капот.