Частичное лунное затмение смогут наблюдать жители Москвы и гости столицы 7 августа. Столичная мэрия пригласила всех желающих посетить Московский планетарий, где астрономы помогут всем желающим разобраться в фазах лунного затмения.

«Несмотря на то что Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, небесный спектакль можно будет увидеть и даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях», — рассказали в пресс-службе планетария.

Как отмечается на официальном сайте мэра города Москвы, наблюдение за «кровавой» луной начнется в 20:00 и продлится до 23:00. У каждого телескопа будет стоять астроном, который поможет увидеть затмение своими глазами.