Российский президент Владимир Путин принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди омуля во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедника.

Российскому лидеру рассказали о работах на Байкале и показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером. Сначала Путин выпустил несколько мальков в озеро сачком. После он потянул за специальный рычаг на крышке контейнера и выпустил остальную рыбу. Кроме того, Путин посетил центр «Байкал заповедный», который занимает центральный участок горного хребта Хамар-Дабан, протянувшегося вдоль южного побережья Байкала.