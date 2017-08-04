Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт признала, что в администрации президента Дональда Трампа пока не знают, чем ответить на решение Москвы о сокращении штата американских дипломатов в России до численности, равной штату дипмиссии РФ в США.

«Мы говорим о различных вариантах и о том, в чем будет заключаться наш план. И мы просто еще не готовы двигаться туда», – уклончиво ответила Науэрт на вопрос журналистов о том, что собирается предпринимать президентская команда.

При этом представитель Госдепа заверила, что любой ответ, который в результате сформулирует Белый дом, будет пропорционален шагам Москвы. «Пропорциональный» – это ключевое слово. Так надо описывать это», – сориентировала журналистов Науэрт.

Однако впоследствии корреспондент ТАСС спросил ее, рассматривается ли в качестве одного из «пропорциональных» вариантов ответа встречное сокращение штата российской дипмиссии в США на сотни человек (то есть в масштабах, равноценных предстоящему «исходу» американских дипломатов из России). «Определенно не пропорциональный ответ», – лаконично, но непонятно отреагировала представитель внешнеполитического ведомства.