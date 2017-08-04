Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал главу Мексики Энрике Пенью Ньето трусом и служащим, «изнасилованным» президентом США Дональдом Трампом, передает «Газета.ру».

«Я вижу Пенью Ньето как служащего, с которым плохо обращается его шеф, обесчещенного и изнасилованного Трампом», — сказал Мадуро.

Также президент Венесуэлы заявил, что если бы был президентом Мексики «повалил бы все стены, не как этот трус, президент Мексики Пенья Ньето».