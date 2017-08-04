Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в Генпрокуратуре США сообщила о созыве большого жюри присяжных для разбирательства по делу о предполагаемом вмешательстве российских властей в выборы главы Белого дома.

Ведущий это дело специальный прокурор США Роберт Мюллер сосредоточился на изучении материалов, описывающих деловые контакты американского лидера Дональда Трампа с российскими властями и бизнесменами.

Приступило к изучению собранной следователями информации и большое жюри присяжных. Хотя о его созыве СМИ пишут только сегодня, источники WSJ утверждают, что оно начало свою работу уже несколько недель тому назад. По оценкам издания, расследование Мюллера продлится еще много месяцев – хотя он и заявил, что стремится максимально его ускорить и привести к какому-то внятному результату.

В команде президента США не оценили рвение спецпрокурора, докопавшегося до всех сделок компании миллиардера с контрагентами, так или иначе связанными с Россией. В частности, Мюллер намерен тщательно проверить конкурс «Мисс Вселенная», который Трамп проводил в 2013 году в Москве, и покупку «русскими бизнесменами» недвижимости в зданиях, построенных компанией американского лидера.

Представляющий интересы Дональда Трампа юрист Джон Дауд категорично заявил, что если Мюллер действительно проверяет все перечисленные сделки, то его действия сильно выходят за рамки полномочий следственного спецкомитета и могут быть впоследствии оспорены.