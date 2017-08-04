МИД России заявил, что Вашингтон скатывается к идеологизированным штампам времен холодной войны, передает «Газета.ру».

Таким образом внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявления вице-президента США Майкла Пенса, который обвинил Россию в подрыве демократии на Балканах.

«С сожалением приходится констатировать, что Вашингтон всё глубже скатывается к примитивным идеологизированным штампам времен холодной войны, которые полностью оторваны от реальности», — отмечается в сообщении.

Кроме того, МИД РФ призвал США прекратить «шельмование» России и ее внешнеполитической линии.