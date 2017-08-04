Внешнеполитическое ведомство Китая выступило с заявлением против недавно принятого в США закона, расширяющего антироссийские санкции. Текст заявления был разослан китайским министерством во многие СМИ, включая информагентства в РФ.

«Китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций», — подчеркивается в документе с уточнением, что официальный Пекин в равной степени недоволен тактикой американских властей в отношении России, Ирана и Северной Кореи (все три страны упоминаются в новом законе, недавно подписанном президентом США Дональдом Трампом).

Кроме того, МИД КНР напомнил, что китайские власти последовательно «выступают за разрешение межгосударственных разногласий на основе уважения друг друга путем равноправного диалога», передает ТАСС.

Отдельным вопросом для Китая являются американские санкции против КНДР. С самого прихода к власти американский лидер с разной степенью категоричности добивается от Пекина воздействия на Пхеньян с целью прекращения его ядерной программы. Недавно в Вашингтоне прозрачно намекнули, что в отсутствие результатов по этому направлению под экономическими санкциями может оказаться сама КНР.

«Мы считаем, что ядерная проблема Корейского полуострова и двусторонние торговые отношения США и Китая — вопросы из двух совершенно разных сфер и смешивать их будет нецелесообразно», — прокомментировали сообщение в китайском внешнеполитическом ведомстве.