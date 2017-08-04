Президент США Дональд Трамп заявил, что теория о его сговоре с РФ унизительна для США и американской конституции, сообщает телеканал «Звезда».

Трамп отметил, что демократы, говоря о его связях с Россией, пытаются таким образом оправдать поражение на выборах президента.

«Русская история» — полная фабрикация. Это просто попытка оправдать самое большое поражение в американской политической истории», — заявил Трамп на митинге в Западной Виргинии.

Глава государства также отметил, что он выиграл выборы не из-за России, а из-за отдавших ему свои голоса избирателей.