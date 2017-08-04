Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, ультимативно уволившийся после назначения скандального финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям, отказался от участия в культовом американском телешоу «Танцы со звездами». Раньше эти планы приводились прессой как интересная возможность отдохнуть от работы, и сам Спайсер высказывался на этот счет с заметным оптимизмом.

Теперь же он поблагодарил организаторов шоу за приглашение и заявил, что польщен столь лестным предложением в свой адрес, но не может его принять из-за большого количества дел, ожидающих его участия нынешней осенью.

Американское интернет-издание TMZ, специализирующееся на светских сплетнях и новостях шоу-бизнеса, связалось с кем-то из довольно близких друзей Спайсера и поинтересовалось, действительно ли он так сильно занят предстоящей осенью, чтобы не выкроить время для участия в одном из самых популярных телепроектов мира.

«Танцор из него так себе», — разоткровенничался источник, дав понять, что выступление на «Танцах со звездами» не принесло бы Спайсеру успеха. Впрочем, многих других известных американцев перспектива попасть на экран в ситуации, когда «ноги мешают», не испугала.