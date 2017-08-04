Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об увеличении срока выдачи американских виз гражданам РФ.

По ее словам, данные меры вызваны желанием Вашингтона оказать давление на Москву.

Захарова отметила, что раньше собеседование назначалось примерно через 10 дней после подачи всех документов, а сейчас оно назначается практически через полтора месяца.

«Мы прекрасно понимаем, что это такое запугивание, это такое давление на российскую сторону, это такая очередная пакость, которая будет сделана россиянам, чтобы попытаться переиграть эту ситуацию, сказав, что во всем виновата опять российская сторона», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».