Гражданин РФ Кирилл Н. задержан сотрудниками мексиканского министерства общественной безопасности в одном из районов столицы страны Мехико. По словам представителя ведомства, которого цитирует мексиканская газета Universal, 17-летний юноша систематически нарушал общественный порядок, взбираясь вверх по стенам высотных зданий без страховки и специальных приспособлений.

Задержание было произведено 3 августа около 15.00 по местному времени на здании офиса PBI – мексиканского промышленного банка. Полиция получила сигнал, когда молодой человек начал взбираться по забору, окружающему высотное здание. Свидетели подъема рассказали правоохранителям, что перелезть через трехметровый забор «человеку-пауку» помогали несколько знакомых.

Слухи о том, что в мексиканской столице завелся «человек-паук», пошли из соцсетей, где очевидцы выложили видео с записью экстремального трюка. Оно было снято в районе Поланко – там много офисных зданий, на одно из которых взобрался Кирилл. Оказавшись на крыше, молодой человек заметил, что за ним наблюдают, и помахал зрителям рукой.

Когда видео попало в интернет, его героя прозвали «русским человеком-пауком». Universal пишет, что он ездит по разным странам и совершает опасные восхождения по стенам зданий, считая это своим хобби.

В ближайшее время мексиканская миграционная служба выяснит, на каких юридических основаниях Кирилл Н. находился в стране, и исходя из этой информации будет решать вопрос о дальнейших действиях в отношении задержанного.

СМИ в Мексике ухватились за эту историю и пишут, что лазание по стенам высоток в России – едва ли не обычное явление среди молодежи, которая образует компании по интересам, «гастролирует» по разным городам и «покоряет» небоскребы. Обязательным элементом «восхождения», как утверждает Universal, является съемка фото (в том числе селфи) или видео в процессе подъема или наверху.